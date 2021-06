Se prima era un’idea, ora è realtà. Nel fine settimana tante persone hanno affollato ‘My break‘, il risto-bar all’interno della galleria commerciale ‘Grande Sud’ (ex parco commerciale Auchan) in via Circumvallazione Esterna, località Santa Maria a Cubito, a Giugliano. Giovani e meno giovani, bimbi piccoli accompagnati dai genitori, adolescenti e persone di ogni età hanno affollato venerdì, sabato e domenica il locale per degustare la varoegata offerta culinaria: dagli antipasti, ai primi, dai secondi di carne e pesce fino ai contorni preparati al momento che deliziano tutti i gusti. La folla del fine settimana al ‘My break’ ha confermato che la scelta di creare un format tutto nuovo all’interno di un centro commerciale è vincente: l’idea voluta dal titolare Luigi Senese, insieme ai suoi collaboratori, è quella di mangiare come se si fosse ad un ristorante stellato ma a prezzi di un self service quindi low cost.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.