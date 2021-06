Un format che unisce la bontà dei prodotti con l’eleganza del locale, un nuovo modo di concepire la ristorazione all’interno di un centro commerciale. E’ una vera e propria rivoluzione quella voluta dall’imprenditore Luigi Senese, che pochi giorni fa ha inaugurato il nuovo look di ‘My Break’, il risto-bar all’interno della galleria commerciale ‘Grande Sud’ (ex parco commerciale Auchan) in via Circumvallazione Esterna, località Santa Maria a Cubito, a Giugliano.

L’origine di ‘My Break’ e gli sviluppi

Era il 2014 quando il locale ha preso forma per la prima volta. Poi la pandemia Covid ha costretto tutti a cambiare le abitudini di vita e così l’imprenditore Senese ha deciso di investire sia nella qualità dei prodotti che sulla bellezza del locale, affidandosi ad un team di esperti come la società di consuelenza Umami Srl del dott. Luigi D’Amore e l’architetto Andrea Rocchi.

Il progetto del nuovo locale ‘My Break’, di grande impatto per il design sobrio e avvolgente scelto, porta infatti la firma del designer Andrea Rocchi. Spazio poi allo stile unico ed esclusivo di ISA, leader nella fornitura di design e tecnologia per arredatori nel settore bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione.

La novità della ristorazione

La grande novità rispetto al passato è che oltre alle attività di bar, rosticceria e gelateria, è stata introdotta anche quella della ristorazione. Eliminato il self-service, il servizio di ristorazione si svolge in una ampia ed elegante sala dove è possibile scegliere le pietanze contenute nel nuovo menù sapientemente curato dallo chef Fabio Bisanti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e grande attenzione per persone allergiche o intolleranti al glutine.