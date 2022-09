Ufficialmente disoccupato, aveva 2mila euro in casa: arrestato pusher a Caivano

Per i centri d’impiego disoccupato. Per i suoi clienti pusher nel parco Verde di Caivano. Enzo Grieco, 49enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette, arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione di droga a fini di spaccio.

E’ stato sorpreso in strada, tra gli isolati B3 e B2 del Parco Verde. Stava consegnando ad alcune persone involucri di carta stagnola poco prima prelevati da un’auto parcheggiata. Vendita garantita previo pagamento del servizio offerto.

I militari hanno inseguito il pusher fino alla sua abitazione. Aveva provato a sfuggire all’arresto ma, messo alle strette, ha dovuto porgere i polsi.

Fruttuosa la perquisizione domiciliare: 1775 euro in contante ritenuto provento illecito. Nel veicolo in strada il suo magazzino: 7 dosi di eroina, 4 di crack, 24 stecchette di hashish.

L’ uomo è ora ai domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.