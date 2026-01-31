PUBBLICITÀ

Nuova spallata allo spaccio di droga per i giovani della movida: arrestato pregiudicato di 46 anni. Il blitz è scattato nel corso dei controlli straordinari del territorio organizzati dagli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio.

Un chilo e mezzo di cocaina nascosto in cantina, arrestato 46enne a Portici

Durante il pattugliamento in via Diaz – cuore pulsante della movida cittadina – i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo un uomo già noto alle forze dell’ordine. Durante la successiva perquisizione, il 46enne è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 7 grammi di cocaina, insieme a 730 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.



Il controllo è stato successivamente esteso a una cantinola nella disponibilità dell’indagato, a San Giorgio a Cremano. All’interno del locale gli agenti di polizia hanno rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente: circa un chilo e mezzo di cocaina, insieme a un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato dal personale operante e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della polizia per garantire sicurezza e legalità sul territorio.