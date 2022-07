Nozze nel cast di ‘Un Posto al Sole’, Valentina Pace si è sposata con Stefano Moruzzi

Dopo anni di convivenza e felicità, l’attrice Valentina Pace si è sposata con l’imprenditore Stefano Moruzzi. A febbraio 2019 l’attrice della soap Un Posto al Sole la coppia accoglie la nascita di Matilde, primogenita per il compagno e seconda figlia invece per Pace. Nei primi anni 2000 Valentina Pace si era legata al pilota motociclistico Max Biaggi. Dopo la rottura, conosce Michele Esteri, di professione fisioterapista, con il quale si era fidanzata. Dalla loro relazione nel 2010 era nata la prima figlia dell’attrice, Alice.

Valentina Pace

L’attrice Valentina Pace nasce nella Capitale nel 1977. Affascinata dal mondo dello spettacolo, nel 1995 partecipa al concorso di Miss Italia, dove si fa notare per le sue doti recitative. La trasmissione le apre così le porte del piccolo schermo e qui inizia a lavorare prendendo parte a vari fotoromanzi. Nel frattempo studia recitazione, prima con l’insegnante Beatrice Bracco e poi con Giulio Scarpati.

Nel 1999 Pace partecipa alle miniserie Morte di una ragazza per bene e l’anno successivo a Giochi pericolosi. Nel 2001 fa invece il suo debutto al cinema con il thriller Prigionieri di un incubo e nella commedia di Carlo Vanzina South Kensington, dove recita al fianco di Enrico Brignano, Elle Macpherson, Sienna Miller e Rupert Everett. È però nel 2002 che l’attrice conquista il ruolo che ne fa la fortuna: entra infatti nel cast della soap opera Un posto al sole. Qui interpreta il personaggio tormentato di Elena Giordano, giovane divisa tra storie d’amore mai a lieto fine e una dipendenza dalla droga. Pace ne indossa le vesti a più riprese: prima dal 2002 al 2010, poi dopo una breve pausa riprende il ruolo tra il 2014 e il 2015, e infine vi torna saltuariamente fino al 2019.

Nel frattempo, nel 2005 torna al cinema con L’uomo spezzato per la regia di Stefano Calvagna. Nella stagione 2006-2007 prende invece parte alla versione estiva della nota soap opera: Un posto al sole d’estate. Sempre nel 2007 entra nel cast di La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e per i due anni successivi recita nella fiction Carabinieri. Nel 2017 appare nella serie TV Provaci ancora prof!, poi dal 2019 si prende una pausa dalla carriera per stare vicino alla famiglia.