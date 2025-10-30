Una nuova ‘stesa’ a Napoli, indaga la polizia

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio poco dopo le 15, si è verificata una stesa in via Amerigo Vespucci a Napoli. I banditi hanno sparato in aria, fortunatamente non hanno colpito nessuno. Sul posto è intervenuta Upg della polizia di stato.

Seguono aggiornamenti

Prima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due arresti per tentato omicidio a Castellammare

Prima esplosero contro un giovane alcuni colpi di arma da fuoco, poi lo raggiunsero ferendolo gravemente utilizzando anche una mazza da baseball. A circa tre mesi dal fatto, avvenuto a Castellammare di Stabia, la Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di due persone mentre una terza è tuttora ricercata.

PUBBLICITÀ

Le accuse nei confronti degli arrestati sono di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo, lesioni personali e detenzione di armi improprie commessi in concorso tra loro e con l’altro soggetto.

Prima gli spari, poi le botte con la mazza da baseball: due arresti per tentato omicidio a Castellammare

I fatti risalgono allo scorso 30 luglio, quando un gruppo di persone aveva esploso quattro colpi di arma da fuoco contro un giovane stabiese. La vittima, nel tentativo di sfuggire all’agguato mentre era a bordo di un’auto, era riuscita a sottrarsi agli spari ma nella fuga era andata a ad urtare un altro veicolo in sosta.

A questo punto il ragazzo era rimasto in balia degli aggressori, che l’avevano raggiunto, colpendolo con calci, pugni e con una mazza da baseball. Le indagini, che si sono avvalse delle immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza della zona e di alcune testimonianze, hanno permesso di risalire anche all’auto utilizzata per spostarsi, risultata in uso ad uno degli indagati.

Uno degli arrestati, rintracciato in provincia di Salerno, è stato portato nel carcere della città salernitana; ad un altro indagato la misura cautelare è stata notificata nel carcere di Poggioreale, dove era già detenuto per altra causa. Il terzo indagato è tuttora ricercato.