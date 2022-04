‘Uomini e Donne Vip’, colpaccio di Maria De Filippi per l’estate: i possibili concorrenti

Rivoluzione ‘Uomini e Donne’. Il programma di successo targato Mediaset sta pensando ad un’edizione estiva che, però, prevede la partecipazione dei Vip. Secondo Nuovo Tv Maria De Filippi, adesso, starebbe pensando ad una ‘variante’ del programma per far trovare l’amore ai personaggi dello spettacolo. Pier Silvio Berlusconi, inoltre, sarebbe pronto a posizionare il nuovo ‘Uomini e Donne Vip’ al posto di Temptation Island.

Come riporta la rivista di Signoretti tra i vip single in cerca dell’anima gemella spuntano come papabili nomi: Valeria Marini e Pamela Prati prime tra tutte. Tra gli uomini spunta il nome di Antonio Zequila. Il colpaccio di Maria De Filippi, invece, sta nella scelta della conduttrice che dovrebbe essere Silvia Toffanin.

Sonia Lorenzini attraverso uno sfogo social racconta la notte di paura che ha passato. Un vero e proprio “fulmine a ciel sereno” che ha fatto pensare all’ex protagonista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi di essere vicino alla morte.

Un’esperienza difficile per l’ex protagonista di “Uomini e donne” Sonia Lorenzini. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha raccontato la terribile notta che ha passato dal suo account social: «È stato come un fulmine a ciel sereno… – ha scritto nella didascalia di un post su Instagram – e poi mi si è aperta una scatola piena di mille sintomi fisici. Ma la cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro… Non ero pronta ad una cosa del genere mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri o che vedevo in televisione e non sapevo minimamente cosa fare ma specialmente cosa stessa succedendo».