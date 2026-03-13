PUBBLICITÀ

Assurdo e sconcertante quanto avvenuto nelle scorse ore a Casavatore, provincia di Napoli. Stando a quanto rivelato, ladri avrebbero forzato un’auto in sosta facendo razzia di tutto ciò che c’era al suo interno.

Vergogna a Casavatore, ladri rubano astuccio del Napoli a bimbo di 7 anni

Ma ciò che ha colpito di più è stato il fatto che, oltre lo stereo e altri effetti personali, ad essere trafugati siano stati un astuccio con dentro i pastelli e una diamonica appartenenti ad un bimbo di 7 anni, e a cui servivano per le attività scolastiche.

PUBBLICITÀ

A denunciare la vicenda, la zia del piccolo, che attraverso una storia Instagram scrive: “Sono profondamente incazzata e disgustata per quello che è successo oggi. Hanno forzato l’auto di mia sorella, incinta di 8 mesi, rubando lo stereo e tutti i suoi effetti personali. Ma il vero schifo, la dimostrazione che viviamo in una società marcia, è stato che hanno rubato anche lo zaino di scuola di mio nipote di 7 anni: dentro c’erano i suoi pastelli e la sua diamonica, che gli serviva per suonare le canzoni da preparare per la festa del papà. Rubare ad una donna incinta e togliere ad un bambino la gioia di suonare per il suo papà è da vigliacchi senza onore. Non avete rubato solo oggetti, ma la serenità di una famiglia. Mi fate solo schifo, avete tolto la gioia ad un bambino e la tranquillità ad una donna incinta per quattro spicci. Non ci sono parole, solo tanta amarezza per un mondo che non ha più rispetto per niente e per nessuno”.