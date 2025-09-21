PUBBLICITÀ

Un furto di farmaci da quasi un milione di euro è andato in scena all’istituto per la cura dei tumori “Pascale” di Napoli.

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, ignoti si sono introdotti nella farmacia della struttura ospedaliera che è in zona Colli Aminei, area collinare, e hanno rubato farmaci oncologici per un valore di 800mila euro.

Vergognoso furto all’istituto “Pascale” di Napoli, rubati farmaci sperimentali per tumori

I malviventi hanno portato via soprattutto anticorpi monoclonali, farmaci sperimentali e quelli utilizzati per il melanoma uveale, tumore che colpisce l’occhio, come confermato a Fanpage.it dal nosocomio.

Il furto ha provocato, naturalmente, un ingente danno economico, ma fortunatamente non ha messo in difficoltà il lavoro svolto quotidianamente in ospedale, dal momento che, come ha sottolineato anche Maurizio Di Mauro, direttore generale del Pascale, la continuità terapeutica dei pazienti è stata assicurata.

Sul furto all’Istituto Tumori di Napoli indagano le forze dell’ordine. Gli inquirenti devono capire come i malviventi siano riusciti a introdursi all’interno della farmacia dell’ospedale e a portare via i farmaci, dal momento che il locale è protetto da un sofisticato sistema di allarme.

Le indagini sono in corso, si ipotizza sia stata una banda specializzata, anche perché i medicinali rubati devono essere mantenuti a una determinata temperatura e, in caso contrario, diventerebbero non soltanto inefficaci ma anche pericolosi.