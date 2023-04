Dramma a Marcianise, la 32enne Veronica muore fuori al centro estetico

PUBBLICITÀ

Si è tenuto stamattina il rito funebre per Veronica Pallaro, 32enne morta sabato pomeriggio all’esterno di un centro estetico a Marcianise. Amici e familiari si sono riuniti nella casa della giovane per recitare un Rosario. La ragazza ha accompagnato la cugina quando è stata colpita da un malore, come riporta Edizione Caserta.

Dopo le prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Marcianise, l’autorità ha disposto la liberazione della salma dopo aver accertato la causa naturale del decesso. Veronica soffriva già di problemi cardiaci. Si tratta di una disgrazia che ha sconvolto Marcianise e Teano, dove viveva e dove domani ci sarà l’addio.

LE DEDICHE PER VERONICA

Tante le dediche per la giovane scomparsa così come ha fatto Gianni: “E che fatt Verò..? Che scherzo brutto… Ma non voglio abbattermi , me lo hai insegnato tu. Mi dicevi sempre di guardare la vita con il sorriso e mi dicevi che ero l unico che avevo capito veramente come viverla questa vita di merda. E allora vivrò così, sorridendo e divertendomi, affinché ogni mia risata permetta al tuo volto di splendere sul mio.

Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, la tua incredibile forza nel pensare sempre positivo,i tuoi fine settimana esclamando: Stasera dove andiamo a mangià? Ci penso io , prenoto io, faccio tutto io .. Perchè per te gli amici e l amicizia vera era alla base di tutto. La tua più grande eredità sarà l’amore che ci hai donato“.

“Sarai sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori..non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua forza nell’affrontare le difficoltà”, scrive Ida.

“Non ho parole stento a crederci Troppo giovane… R.i.p Che la terra t sia lieve❤️ Angelo bellissimo”, queste le parole usate Loredana.