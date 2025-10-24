Importante operazione, il 22 ottobre, da parte degli agenti della Polizia Stradale di Angri ed Eboli. Nel corso di un servizio congiunto di vigilanza, è stata controllata una vettura condotta da un uomo di 49 anni.
Viaggiava con quasi 6 kg di hashish in auto, arrestato pusher nel Salernitano
Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcune anomalie riscontrate sulla ruota di scorta che presentava caratteristiche difformi rispetto agli altri pneumatici e non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione. Insospettiti, gli agenti hanno approfondito i controlli, scovando all’interno della vettura 56 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 5,6 chilogrammi.
L’uomo, che viaggiava da solo, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Proseguono, intanto, le indagini per accertare eventuali responsabilità o collegamenti con altre persone.