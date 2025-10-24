PUBBLICITÀ
Cronaca

Viaggiava con quasi 6 kg di hashish in auto, arrestato pusher nel Salernitano

Di Nicola Avolio
Importante operazione, il 22 ottobre, da parte degli agenti della Polizia Stradale di Angri ed Eboli. Nel corso di un servizio congiunto di vigilanza, è stata controllata una vettura condotta da un uomo di 49 anni.

Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcune anomalie riscontrate sulla ruota di scorta che presentava caratteristiche difformi rispetto agli altri pneumatici e non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione. Insospettiti, gli agenti hanno approfondito i controlli, scovando all’interno della vettura 56 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 5,6 chilogrammi.

L’uomo, che viaggiava da solo, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Proseguono, intanto, le indagini per accertare eventuali responsabilità o collegamenti con altre persone.

