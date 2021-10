Sente dei rumori in piena notte e, incuriosita, apre la finestra al piano terra. Quello che si trova davanti agli occhi è purtroppo un fenomeno sempre più comune: un uomo sdraiato sul marciapiede intento a smontare chissà quale pezzo da un’auto in sosta. Succede ad Afragola dove due malviventi sono stati ripresi da una cittadina e postati su TikTok. Nella fattispecie, il video è stato caricato dal profilo radio.cuozzi.

Incredula per quanto sta vedendo, la donna esorta l’uomo ad allontanarsi ma lui, imperterrito, continua il ‘lavoro’ come se nulla fosse. Solo dopo qualche minuto, rubato ciò che c’era da rubare, raggiunge il complice che lo sta aspettando in sella allo scooter pochi metri più dietro e scappa.

“Noi la mattina andiamo a lavorare”, urla infastidita la testimone. Aberrante, la risposta di uno dei due: “Non ci fai stare tranquilli così, stiamo facendo solo 20 euro di danni”. “Perché non vai a lavorare come facciamo noi?”, gli chiede la cittadina mentre, come se nulla fosse, il balordo continua ad asportare pezzi dalla vettura. A far desistere i due solo la minaccia di un altro inquilino: “Basta, ora scendo giù!”. Il filmato si conclude quindi con i ladri che si allontanano a tutta velocità a bordo dello scooter.