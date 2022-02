[Video]. Margherita Imperatrice dimessa dall’ospedale ma non è ancora guarita: “Vincerò questa guerra”

E stata dimessa dal St Thomas’ Hospital di Londra, città dove vive e lavora, l’influencer napoletana Margherita Imperatrice. Ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un lungo video in cui parla delle sue condizioni di salute:

“Sono rimasta a guardare la telecamera per oltre un’ora. Ho voglia di condividere tutto. Mi sono imbattuta in una spiacevolissima avventura inaspettata. La cosa di cui ho bisogno è cercare il contatto per condividere quello che mi è successo. Le cose da dire sono troppo… Quella notte mi sono svegliata e sentivo dolori lancinanti, ho pensato a un colpo di freddo, ma alla fine ho chiamato il Servizio Sanitario. In quell’ospedale c’ero stata quando ho perso il mio bambino al sesto mese di gravidanza e ho pianto. Pensavo di non tornare più a sorridere.

Mi hanno fatto tutti i controlli e mi hanno detto che ho questo problema serio al cuore e là ho iniziato a fare mille domande perché sono giovane. Con questo anche un’anemia importante che non mi faceva assimilare i medici. Attualmente prendo 15 pillole al giorno, mi resta solo da pregare ed essere positiva. Non si risolverà da qui a qualche mese e dovrò affrontare un intervento chirurgico. Ho voglia di tornare alla mia vita di prima. Voglio innamorarmi ed essere amata per quello che sono. Per ora non posso prendere l’aereo e non posso tornare a Napoli. Volevo ringraziare tutti”.

Tanti i messaggi sui social: “Sono felice di averti vista . So che non è facile essere in una situazione delicata .spero con tutto il cuore che vada tutto bene .dai Mariagrazia sei una guerriera forte ,e il Signore ti darà tanta forza. ti mando un abbraccio forte forte tesoro mio”.

Mariagrazia sono molto contenta che stai meglio mi fatto piacere vederti speriamo che torni presto dalla tua non Margherita il signore vi porti tanta serenità ti abbraccio

Amore bello ma non sai quanto sono felice di vederti quanto sono stata male vedrai che ce la farai Spero di vederti presto dalla tua nonna c’è tanta voglia di te Sei un amore Maria Grazia ti voglio un gran bene Forza forza”