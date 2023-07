Villaricca, termina con successo l’oratorio alla parrocchia S.Giovanni Paolo II

PUBBLICITÀ

Terminerà venerdi 7 luglio l’oratorio parrocchiale, organizzato da don Emanuele Chianese, svoltosi presso la parrocchia S.Giovanni Paolo II di Villaricca Nuova. Tre settimane di aggregazione, crescita, formazione e giochi che ha visto coinvolti circa 170 bambini e 30 animatori. La costante è stata la gioia sul volto dei bambini e l’impegno dei giovanissimi animatori che non si sono risparmiati.

Questa la dichiarazione del parroco: “Sono molto contento per la partecipazione che c’è stata e per l’impegno profuso da tanti. Il tema è stato ‘passaparola’, una parola di fraternità, condivisione e gioia”. È importante, in effetti, che nella zona più periferica di Villaricca vi sia un presidio di aggregazione così rilevante da coinvolgere così tante persone.

COMUNICATO STAMPA