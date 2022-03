Il quartiere di Napoli in ansia per Vincenzo, il 62enne scomparso da giorni

Vincenzo Mascitelli è scomparso dal quartiere di Poggioreale. L’allerta dei familiari è scattata domenica in tarda mattinata quando l’uomo si sarebbe recato al bar per prendere un caffè. Purtroppo Vincenzo non è più tornato a casa. Il 63enne porta con sé i documenti ma non ha il telefono cellulare. “Non si hanno sue notizie da giorni, se qualcuno lo riconosce o lo vede in strada ci contatti al numero 3397163477 oppure 3331927824“, Monica ha chiesto la massima della foto attraverso la condivisione dal suo profilo Facebook. La scomparsa di Vincenzo è stata denunciata ai carabinieri e alla polizia.