Vittorio Brumotti, picchiato in diretta l’inviato di Striscia la Notizia

Al momento dell’aggressione la troupe stava riprendendo l’arresto di una donna rom da parte dei Carabinieri del Nucleo investigativo, in quella che è appunto una delle principali piazze di spaccio dell’Abruzzo. In questo stesso complesso, lo scorso febbraio, era stata aggredita anche la troupe Rai di Daniele Piervincenzi, impegnata per la trasmissione Popolo Sovrano, in un servizio, anche in questo caso, relativo allo spaccio di droga dei clan pescaresi.