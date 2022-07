Wanda Nara difende la sua cellulite: “Mi piace mangiare, amo il mio corpo così”

Da qualche giorno l’ex opinionista del Grande fratello vip Wanda Nara sta pubblicando su Instagram foto che la ritraggono senza filtri. Una scelta dettata dalla volontà di farsi paladina della body positivity come ha spiegato lei stessa nella didascalia di uno degli scatti al naturale postato nelle sue Stories: «Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male. Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto». Nessun problema, però, a farsi vedere per quello che è davvero: «E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete». L’argentina ha approfittato del post anche per rivelare che a tavola non si priva di nulla: «Io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili».

Le parole della Nara

Ecco cosa scrive Wanda: “Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male”. La donna poi continua così in un post tra le storie: “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle..».

L’amore verso il proprio corpo

Wanda non si pone nessun problema nel farsi vedere cosi com’è, ansi al contrario sembra che ne vada particolarmente fiera: “Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete”.

L’argentina dunque conclude così per poi tornare a godersi la sua vacanza. Restando in attesa della prossima città in cui andrà a vivere dopo i tre anni in Francia. Infatti sembra che il marito abbia in programma un trasferimento e lei è pronta a seguirlo.