Terremoto a casa di Wanda Nara e Mauro Icardi. Il caos, totale. Rottura, che pare insanabile. A rivelare tutto la moglie e agente del giocatore, che su Instagram ha pubblicato una story che non lascia alcun dubbio: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tro***”. Parole pesantissime, poi eliminate e ripubblicate, così come Wanda Nara ha eliminato da Ig tutte le foto che la ritraevano insieme a Icardi. E ancora, Wanda Nara ha smesso di seguire il marito sui social. Dunque, la conferma con dei giornalisti argentini: “Mi sono separata“, parole poi rilanciate anche in uno screen sempre su Instagram.

Insomma, Mauro Icardi la avrebbe tradita. Come detto, perplime il comportamento di Wanda: dopo aver smesso di seguire Icardi su Instagram e pubblicato quella storia, ha poi cancellato tutto e gli ha rimesso il follow. Pochi minuti più tardi, è tornata a smettere di seguirlo e a ripubblicare quella storia: “Otra familia mas que te cargaste por zorra!”, che non ha bisogno di particolari traduzioni.

Ma non è tutto: si è anche scoperto chi sarebbe la donna con cui Icardi la ha tradita: si tratterebbe di Eugenia Suarez, che infatti Wanda Nara ha subito smesso di seguire sui social. Icardi e Wanda Nara erano sposati dal 2014, un anno dopo il divorzio di lei da Maxi Lopez, ai tempi amico e compagno di squadra proprio di Icardi alla Sampdoria. Wanda Nara è attualmente anche procuratrice di Icardi. La coppia ha due figlie femmine, Isabella e Francesca.