Wedding da sogno per i fotografi Antonio e Ilaria Matera

Nella splendida cornice di Villa Punta Pennata a Bacoli, il 3 ottobre 2025 i fotografi Antonio Matera e Ilaria Mostrato hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio che ha unito eleganza, emozione e un profondo senso di famiglia. Dopo oltre dieci anni insieme, Antonio e Ilaria hanno detto “sì” davanti a parenti, amici e colleghi che da anni li conoscono e li stimano per la loro passione e dedizione nel mondo della fotografia.

La cerimonia religiosa si è svolta nella Parrocchia della Resurrezione, nel rione Monterosa di Scampia, officiata da Don Francesco Minervino. Un rito intenso e partecipato, reso ancor più suggestivo dalle note delicate di arpa e violino che hanno accompagnato l’ingresso della sposa e i momenti più emozionanti.

All’uscita dalla Parrocchia, dopo il lancio del riso per gli sposi, i presenti sono stati accolti da Bullibar, un originale pulmino Volkswagen anni ’70 che ha offerto un esclusivo servizio di catering.

Il ricevimento, curato nei minimi dettagli, è stato diretto con maestria da Alessandra D’Andrea, giovane e talentuosa wedding planner che ha saputo interpretare i desideri degli sposi e trasformarli in realtà. Ogni momento è stato arricchito da scenografie floreali realizzate dal fiorista Carmine Di Siero, luci calde e angoli tematici studiati per sorprendere gli ospiti: dai corner con charm e profumi tascabili ai kit personalizzati per gli invitati, fino a una raffinata galleria fotografica dedicata alla loro storia d’amore.

L’intero evento è stato ispirato ai colori e ai profumi dell’autunno, con un concept che ha evocato un’atmosfera calda, accogliente e romantica. La musica ha avuto un ruolo fondamentale anche nella seconda parte della giornata, quando Ferdi Bairami, violinista di fama, e Quinze, cantante francese noto per le collaborazioni con Bob Sinclar, hanno animato la festa tra balli e applausi.

Per l’occasione, Antonio ha indossato due abiti su misura firmati Salvatore Del Sole, mentre Ilaria ha scelto due creazioni che hanno conquistato tutti per stile e personalità: un abito da sogno firmato Pinella Passaro, romantico e principesco, e un secondo abito corto e sbarazzino realizzato da Annarita Maiorino. L’acconciatura della sposa è stata curata da Apicella Parrucchieri, il trucco dal make-up artist Francesco Riva e la lingerie da Lanicorosi.

Le emozioni della giornata sono state immortalate dagli amici e colleghi Genny Esposito, Elio De Filippo,Antonio Di Tommaso e Domenico Caforio che hanno saputo catturare con sensibilità i momenti più intensi del loro “giorno più bello”.

Tra i momenti più toccanti, il discorso di Ilaria dedicato al marito: parole piene d’amore e gratitudine, ma anche di commozione nel ricordare il padre di Antonio, Pasquale Matera, fotografo storico dell’area nord di Napoli, la cui memoria ha accompagnato con tenerezza l’intera giornata.

«Il nostro amore – ha detto Ilaria – è la luce che ci ha guidato in ogni momento. E oggi, con te, Antonio, so che possiamo affrontare ogni cosa, con la stessa forza e lo stesso sorriso di tuo padre che continuerà a vivere nei nostri scatti».

Un’unione che celebra non solo l’amore, ma anche la passione condivisa per la fotografia: un’eredità preziosa che Antonio e Ilaria continueranno a portare avanti insieme, con la stessa dedizione, l’arte e l’intensità che da sempre li contraddistinguono.