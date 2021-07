Yacht di superlusso nel golfo napoletano, il costo dell'affitto è di 140mila euro a settimana

Al porto di Castellammare ieri è arrivato lo yacht di Eddie Jordan, ex proprietario del team di Formula 1. Il nome del veliero è Blush, ormeggiato nelle acque di Napoli e costruito nel 2007 nel cantiere italiano Perini Navi. Lo yacht elegante e sobrio allo stesso tempo con interni cromati e in mogano, partecipa ogni anno a Porto Cervo, in Sardegna, alla Perini Cup, evento velico di lusso.

Yacht Blush, prestazioni e prezzi per l’affitto

Le sue prestazioni sull’acqua offrono ai noleggiatori un’esperienza di navigazione esaltante. A motore, Blush può raggiungere una velocità massima di 13 nodi e vanta anche un’autonomia di 4.000 miglia nautiche. Gli interni a bordo di questo superyacht, allestiti in una tavolozza di colori cipria che fa riferimento al suo nome, sono in grado di ospitare fino a 10 ospiti e sette membri dell’equipaggio. Ampia sala da pranzo all’aperto sul ponte di poppa. Blush è disponibile per il noleggio con Camper e Nicholsons International e la sua tariffa di noleggio settimanale parte da € 140.000.

Le altre caratteristiche

Il 45,30 m / 148’7 Perini 45M “Blush” è stato costruito nel 2007 da Perini Navi e l’ultimo è stato refittato nel 2014. Perini Navi è responsabile della sua ingegneria superiore e dell’elegante design degli interni. Precedentemente chiamato Helios, i suoi lussuosi interni sono stati progettati da Perini Navi e il suo stile esterno è di Ron Holland Design.