Giugliano piange Zaccaria De Carlo, lo storico caposala del Monaldi non ce l’ha fatta

Lutto a Giugliano per la morte di Zaccaria De Carlo, stimato caposala in pensione dell’ospedale Monaldi. L’infermiere era molto stimato da amici e colleghi. Anche se era andato in pensione, di lui conservavano sempre un buon ricordo. Zaccaria purtroppo si è ammalato ed è deceduto all’età di 67 anni. Tanti messaggi sul web

“Sono stati giorni molto duri da vivere -si legge in uno dei tanti messaggi- e purtroppo nonostante gli sforzi di tutte le persone che ti vogliono bene, sei volato su. Sei stata una persona molto importante per me e gran parte delle doti del Coordinatore che ho acquisito, me le hai donate tu. E’ brutto questo epilogo e ancora non riesco a credere che sia una tragica realtà” il post è di Gennaro.

“Ti ringrazio dell’affetto e mi sento fortunato di esserti stato amico. Ci tenevi tanto a dare la “tua” continuità al “tuo” reparto e scegliesti me per farlo… io onorerò al meglio questa volontà. Voglio bene alla tua famiglia e ho ripetuto loro che esiste una parola andata in disuso: “RICONOSCENZA”…. io non dimentico e credo di non averlo fatto in questi ultimi momenti. Voglio ringraziare tutti i medici, colleghi e amici che sono stati vicini a me e alla famiglia in questi momenti difficili. Mi rimane un’ultima cosa da dire… sarà dieci volte più triste non poterti contattare nei momenti difficoltà come facevo fino a poco fa…

Rappresento alla famiglia in qualità di Coordinatore le sentite condoglianze di tutto il personale dell’UOC Clinica Pneumologica Luigi Vanvitelli: medici, infermieri, OSS, tecnici, addetti alle pulizie… perdonatemi se per l’emozione tralascio involontariamente qualche categoria… Tutti abbiamo avuto la fortuna di amarlo e non lo dimenticheremo mai…

Ora mi chiudo nel mio silenzio in rispetto del bene che ci siamo voluti. Grazie Zac! Grazie GRANDE CAPOSALA”.