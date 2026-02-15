PUBBLICITÀ
Trecento ragazzi in più rispetto alla capienza: sanzioni per il “Mama Ines”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Trecento ragazzi in esubero rispetto alla capienza. Sospese nella giornata di di venerdì sera le attività per il ‘Mama Ines’ di Pollena Trocchia. I carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno controllato le sale in via Garibaldi 395 e denunciato l’amministratore unico della società che gestisce il locale notturno. Durante il controllo sono state contestate gravi carenze nella sicurezza antincendio. Riscontrato il malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, l’ostruzione delle uscite di emergenza e l’insufficienza di addetti alla sicurezza. Nella discoteca infatti vi erano 670 ragazzi a fronte dei 400 previsti. Le persone sono uscite senza problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico. Precisiamo che il locale è stato sospeso solo nella giornata di venerdì ed oggi è regolarmente aperto

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

