Mery Incarnato lancia il suo corso professionale per lashmaker

Mery Incarnato presenta il suo nuovo corso di formazione dedicato a chi desidera diventare lashmaker professionista, partendo da zero o perfezionando la propria tecnica. Il percorso formativo è pensato sia per principianti che vogliono avvicinarsi per la prima volta al mondo delle extension ciglia, sia per professioniste che desiderano elevare il proprio livello tecnico, acquisire maggiore sicurezza e distinguersi nel settore beauty.

Il corso, in partenza ad aprile, è a numero chiuso per garantire un’attenzione personalizzata e un supporto costante durante ogni fase della formazione. Inoltre, per le prime tre iscritte è previsto uno sconto esclusivo di 200 €, un’opportunità speciale per iniziare questo percorso con un vantaggio concreto.

Chi è Mery Incarnato

Mery si avvicina al mondo delle extension ciglia a soli 15 anni, iniziando il suo primo corso quasi per caso, incoraggiata dalla madre e dalla sua prima insegnante. Dopo la formazione iniziale, il percorso non è stato semplice: le difficoltà incontrate l’hanno portata anche a pensare di abbandonare. Ma la passione ha avuto la meglio. Il desiderio di crescere, migliorarsi e trasformare una passione in una professione l’ha riportata esattamente dove il suo cuore voleva essere. Oggi, a 22 anni, lancia il suo corso con un obiettivo chiaro: offrire alle allieve non solo competenze tecniche di alto livello, ma anche un supporto concreto prima, durante e dopo la formazione. Il suo metodo nasce dall’esperienza diretta, dagli errori trasformati in crescita e dalla volontà di accompagnare ogni studentessa verso un percorso professionale solido, consapevole e duraturo. Un corso che non è solo formazione tecnica, ma un vero punto di partenza per costruire una carriera nel mondo delle extension ciglia.

Struttura del corso

Il corso prevede 3 mesi di formazione intensiva, con: 12 lezioni, 1 incontro a settimana. Oltre 40 ore di teoria e pratica. Esercitazioni su modelle reali

Un programma pensato per garantire una preparazione solida, concreta e orientata al lavoro reale in salone.

Cosa include la formazione

Durante il percorso verranno affrontati: Extension ciglia base, Volume e tecniche avanzate, Effetti speciali, Laminazione ciglia e sopracciglia, Avviamento alla professione (gestione cliente, consulenza, posizionamento professionale)

Al termine del percorso è previsto un esame finale teorico e pratico, con rilascio di certificazione.

Materiale didattico e supporto Ogni allieva riceverà. Mini guide di studio. Schede tecniche operative. Supporto costante tramite WhatsApp, anche dopo la fine del corso. Un percorso completo che unisce tecnica, pratica e mentalità professionale, per accompagnare ogni studentessa nella costruzione di una carriera solida nel mondo lash.

PER CONTATTI

WHATSAPP 3512571333

INSTAGRAM https://www.instagram.com/mery_incarnato_/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@meryincarnato_