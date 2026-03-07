“Abbiamo subito di tutto”, il pentito Giuliano racconta come maturò la vendetta contro i Mazzarella

PUBBLICITÀ

Anni difficili. Anni in cui bisognava guardarsi costantemente le spalle. È questo quanto descritto da Salvatore Giuliano ‘o russ ai magistrati: il riferimento è al periodo seguente il pentimento di Luigi Giuliano‘o re, per anni signore incontrastato del malaffare nel ‘ventre molle’ di Napoli. Dichiarazioni contenute nei verbali allegati nell’ultima ordinanza che ha azzerato i nuovi vertici del gruppo tra cui Luigi Giuliano ‘Zecchetella’.

Giuliano ha parlato agli inquirenti delle difficoltà patite dalla sua famiglia e della ‘cacciata’ da Forcella eseguita dagli uomini dei clan rivali:«Quando nel 2002 ci fu l’ultima collaborazione con la giustizia di Luigi Giuliano “Lovigino”, la nostra situazione come famiglia Giuliano sul territorio di Forcella diventò insostenibile, in quanto subivamo quotidianamente dei veri e propri abusi da parte dei gruppi Misso, Sarno e Mazzarella e in particolare dai Misso e dai Mazzarella che non ci consentivano di fare nulla sul territorio, nemmeno piccoli reati, quali furti, perché pretendevano che noi restituissimo a loro la refurtiva infliggendoci spesso anche violenze fisiche; abbiamo subito pestaggi e abusi di ogni genere al punto da essere costretti ad allontanarci dal territorio». Riscatto che sarebbe arrivato di lì a poco con la formazione della ‘paranza dei bambini’:«In quel periodo eravamo tutti piccoli in quanto gli uomini del clan o erano detenuti o erano diventati collaboratori di giustizia e per oltre un decennio abbiamo sempre subito, fino a quando nel 2013 un gruppo di sette giovani, di cui facevano parte componenti dei Giuliano, dei Sibillo, degli Amirante e dei Brunetti hanno avuto la forza di contrastare i Mazzarella».

