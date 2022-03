Abiti a partire da 2 euro, ‘ModaNostra’ a Secondigliano al fianco del popolo

“Prima il Covid, ora la Guerra: ormai sembra di vivere un incubo”. A parlare è la nota coppia Kekko e Lucia del famosissimo negozio di abbigliamento femminile ‘ModaNostra’, situato al Corso Secondigliano 470. La coppia in queste settimane sta facendo molto parlare di se. Dopo l’enorme successo avuto con i capi in vendita a solo 1 €, ritorna questo sabato 5 marzo dalle 16 con la vendita di capi a partire da 2 €. “Non servirà certo vendere vestiti a 2€ per cambiare la nostra situazione, ma nelle nostre possibilità cerchiamo di contribuire dando la possibilità e la serenità di acquistare a chiunque. Questo è il nostro impegno”, dichiarano Kekko e Lucia.

Contatti: 351 109 5031