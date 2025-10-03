PUBBLICITÀ
Accoltellato in spiaggia a Torre Annunziata, fermato l’aggressore

Redazione Internapoli
Stamattina personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti, per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio al collo. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che l’uomo origini nigeriane, era già stato trasportato da personale del 118 prima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia e successivamente presso l’ospedale del Mare, dove rimane ricoverato in codice rosso, in attesa di intervento chirurgico.

Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata ferita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto. Accertamenti in corso ad opera degli agenti Commissariato di Torre Annunziata che al momento hanno tradotto presso gli uffici di polizia un soggetto fortemente indiziato.

