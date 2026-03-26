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**Addio a Beppe Savoldi: il bomber che fece sognare un’epoca**

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, uno degli attaccanti più iconici degli anni ’70 e ’80, simbolo di un calcio fatto di passione, coraggio e gol spettacolari. Conosciuto come “Mister due miliardi” – soprannome nato dal suo trasferimento record al SSC Napoli nel 1975 – Savoldi ha lasciato un segno indelebile nella storia del pallone italiano.

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Nato il 21 gennaio 1947 a Gorlago, in provincia di Bergamo, Savoldi si fece conoscere per il suo talento cristallino e per una capacità realizzativa fuori dal comune. Dopo gli esordi con l’Atalanta BC, esplose definitivamente con il Bologna FC 1909, squadra con cui vinse la Coppa Italia e conquistò il cuore dei tifosi grazie a gol spettacolari, spesso in acrobazia.

Il passaggio al Napoli segnò una svolta storica: fu il primo calciatore italiano a essere pagato una cifra così elevata, diventando simbolo di un calcio che iniziava a cambiare volto, sempre più legato a investimenti e grandi ambizioni. In maglia azzurra Savoldi continuò a segnare con regolarità, contribuendo a rendere il Napoli una realtà competitiva nel panorama nazionale.

Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie della Juventus FC e di altre squadre, ma fu soprattutto a Bologna e Napoli che costruì la sua leggenda. In Nazionale collezionò diverse presenze con l’Nazionale di calcio dell’Italia, portando il suo istinto da goleador anche sul palcoscenico internazionale.

Savoldi era un attaccante completo: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di una tecnica raffinata. Ma ciò che lo rendeva davvero speciale era la capacità di inventare gol impossibili, rovesciate e colpi di tacco che ancora oggi vengono ricordati dagli appassionati.

Dopo il ritiro, rimase legato al mondo del calcio, dedicandosi anche all’attività di allenatore e commentatore, sempre con la stessa passione che aveva caratterizzato la sua carriera.

La sua morte lascia un vuoto profondo non solo tra i tifosi delle squadre in cui ha giocato, ma in tutto il calcio italiano. Se ne va un protagonista di un’epoca romantica, in cui il talento e l’estro erano al centro del gioco.

Oggi il ricordo di Beppe Savoldi vive nei suoi gol, nelle emozioni regalate e nella memoria di chi ha avuto il privilegio di vederlo giocare. Un bomber vero, che ha scritto pagine importanti della nostra storia sportiva.