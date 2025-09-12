Addio ad Auriemma-De Maggio, scelto il nuovo opinionista sul Napoli a Pressing

PUBBLICITÀ

Con l’avvio della nuova stagione calcistica arrivano anche le novità sul fronte televisivo per gli appassionati che da casa seguono programmi dedicati alla Serie A. Tra questi c’è “Pressing”, lo storico appuntamento di Mediaset che analizza e commenta ogni turno di campionato. Quest’anno, però, non saranno presenti tra gli opinionisti del Napoli Raffaele Auriemma e Valter De Maggio. L’edizione odierna de Il Mattino rivela a chi verrà affidato questo ruolo:

“Dal ring al piccolo schermo, con lo stesso spirito combattivo che lo ha reso un’icona dello sport italiano. Clemente Russo è pronto a una nuova sfida: da domenica sarà opinionista nella nuova edizione di ‘Pressing nel cuore dello sport’ , il programma di approfondimento calcistico in onda su Canale 5.

PUBBLICITÀ

Per il pugile di Marcianise, tifosissimo del Napoli, sarà l’occasione per portare in tv opinioni forti e senza mezzi termini, come una sequenza di colpi sul ring: jab sinistro, diretto destro, gancio sinistro. Colpire prima di essere colpito. E sempre con il pensiero agli azzurri.

‘Sarà un grande Napoli’, il suo mantra. ‘Conte sta facendo un lavoro grandissimo’. Un entusiasmo che accompagna ogni sua analisi, paragonando le azioni del Napoli a combinazioni da campione: De Bruyne, Politano e McTominay a concludere”.