Aereo di linea precipitato in India, morti tutte le 242 persone a bordo

Non risulta “nessun superstite” fra le 242 persone – 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio – che erano a bordo del Boeing 787 Dreamliner dell’Air India diretto a Londra precipitato oggi su un’area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla città indiana di Ahmedabad.

Lo riferisce il capo della polizia locale citato dai media indiani e internazionali, sulla base degli accertamenti preliminari condotti finora. L’aereo dell’Air India ha interrotto i contatti con la torre di controllo pochi secondi dopo il decollo. Secondo i dati di Flight Radar riportati dai media indiani e dalla Bbc, in quel momento il velivolo era a un’altezza di appena 625 piedi, pari a circa 200 metri.

Le immagini delle tv indiane testimoniano in effetti come il velivolo – che di fatto non è stato in grado di prendere quota – sia precipitato fra le case di un’area di Ahmedabad, la città dal cui aeroporto era appena decollato. Un pezzo della carlinga ancora in fiamme è stato mostrato ben visibile dalle riprese, mentre si nota almeno un edificio annerito dal fuoco e macerie varie sul terreno, dove si aggirano abitanti locali e servizi di soccorso.

L’aereo ha centrato un “dormitorio di medici”. Lo ha riferito un funzionario della polizia locale impegnato nei soccorsi a terra all’agenzia indiana Ani. E’ caduto su uno degli edifici del college medico BJ, che si trova nell’area residenziale vicina alle piste dell’aeroporto. Le autorità fanno sapere che numerosi studenti sarebbero rimasti feriti.

Tutti i servizi di soccorso locali sono stati messi in stato di allerta operativa ad Ahmedabad, dove un Boeing 787 dell’Air India diretto a Londra è precipitato oggi su un’area residenziale a pochi secondi dal decollo e subito dopo aver lanciato il mayday con a bordo 230 passeggeri, due piloti altri 10 membri di equipaggio.

Il numero dei passeggeri di passaporto è stato fissato a 169 dai vertici di Air India, il cui presidente, Natarajan Chandrasekaran, ha espresso sul suo profilo X “profondo cordoglio” per quello che ha definito “un tragico incidente”. Non è ancora chiaro quante vittime ci possano essere a terra fra gli abitanti della zona in cui il velivolo è caduto. I media indiani e la Bbc descrivono in questi minuiti scene frenetiche, in un panorama infernale, di soccorritori e persone comuni che si aggirano fra i resti dell’aereo e fra gli edifici colpiti per cercare di salvare “quante più vite umane possibile”. Numerose ambulanze sono state viste muoversi, mentre le strade dei dintorni sono state chiuse al traffico e colonne di fumo restano visibili a distanza. Lo stato di emergenza è stato proclamato dal governo locale dello Stato federato del Gujarat, di cui Ahmedabad – città con 3 milioni e mezzo di abitanti – è il capoluogo, e confermato da quello centrale di New Delhi. L’aeroporto internazionale ‘Sardar Vallabhbhai Patel’ di Ahmedabad è ovviamente al momento chiuso, con tutti i decolli e gli arrivi sospesi fino a nuovo ordine.

“Sull’aereo caduto in India abbiamo fatto dei riscontri e non risultano esserci italiani nella lista dei passeggeri, anche gli iscritti all’Aire e quelli iscritti a Viaggiare sicuri sono stati tutti contattati. Un italiano che abita vicino all’aeroporto ha visto l’incidente, sta bene e quindi non ci risultano essere italiani” ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando a Villa Madama per il vertice Weimar+.

È interlocutoria la prima reazione della Boeing al nuovo incidente mortale che ha coinvolto un suo aereo: stavolta un 787-8 Dreamliner dell’Air India. “Siamo al corrente delle notizie iniziali e stiamo lavorando per raccogliere più informazioni”, si limita per ora a recitare un comunicato indirizzato ai media internazionali dal colosso aeronautico Usa.

L’incidente di Air India è il primo per un Boeing 787 Dreamliner. Lo riportano alcuni media americani. Il velivolo era stato consegnato ad Air India nel 2014, secondo FlightRadar24.

Boeing è pronta ad aiutare Air India. Lo ha detto il gigante dei cieli Usa dopo il tragico incidente sottolineando che invia i suoi “pensieri” a “tutte le persone colpite”.

Boeing cala del 7,71% a Wall Street

Boeing pesante a Wall Street con l’incidente di Air India. I titoli del colosso della aviazione perdono il 7,71% nelle contrattazioni che precedono l’apertura degli scambi.

