Dolore ad Afragola per la prematura scomparsa di Davide Rossi. Il ragazzo aveva 14 anni, alle medie era nella stessa classe di Martina Carbonaro.
Afragola in lutto per la scomparsa di Davide: “Custodiremo nel cuore il tuo ricordo prezioso”
L’Istituto Comprensivo Marconi–Rocco ha dedicato al suo ex alunno un post sui social: «Ricorderemo sempre Davide come un bambino dolce, delicato, sensibile e intelligente, capace di portare luce e gentilezza in ogni ambiente che attraversava. La comunità scolastica tutta abbraccia con sincera commozione la sua famiglia, custodendo nel cuore il suo ricordo prezioso. Che la sua luce continui a vivere nei pensieri di chi lo ha conosciuto».
Il ragazzo ha frequentato la scuola Rocco fino a due anni fa, sono tanti i ricordi delle sue maestre per quel bambino bellissimo, dagli occhi grandi che amava portare un ciuffo colorato.
“Un bambino dolce ed educato, lo ricordo spensierato a Parigi, per il progetto Erasmus. Sei nel cuore di tutti noi e ci resterai per sempre”, si legge tra le tante dediche.