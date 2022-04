Afragola. Denuncia il marito dopo anni di maltrattamenti: arrestato 66enne

Secondo quanto raccontato, il marito avrebbe maltrattato la moglie per anni. Per questo motivo un uomo di 66 anni, residente ad Afragola in provincia di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri.

Una donna ha trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti del marito

Dopo anni di aggressioni e soprusi, la moglie non ne ha potuto più. Per questo motivo ha preso la difficile decisione di rivolgersi ai militari dell’arma, per mettere fine alle violenze e denunciare il marito. Ha così raccontato tutti i maltrattamenti subiti silenziosamente, chiedendo aiuto. In seguito alla richiesta d’aiuto, i carabinieri si sono presentati all’abitazione dei coniugi. A quel punto hanno perquisito la casa.

L’uomo deteneva in casa molte armi, tra cui una rivoltella con matricola illeggibile

In questo modo, hanno scoperto che l’uomo – un 66enne incensurato – deteneva legalmente fucili e munizioni per la caccia. Inoltre, tra le varie armi, hanno trovato anche un rivoltella, con matricola illeggibile e 5 cartucce di calibro 8.

L’uomo dovrà rispondere dei maltrattamenti

Per questo motivo, gli agenti hanno arrestato il 66enne. L’uomo dovrà, adesso, rispondere di due accuse: detenzione abusiva di armi clandestine e maltrattamenti.