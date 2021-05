Afragola piange Gabriel, giovane vittima della terra dei fuochi. Il piccolo aveva solo 9 anni. A dare il triste annuncio la giornalista Marilena Natale che sul suo profilo Facebook scrive:

“Avevi meno di 4 anni, quando ho avuto l’onore di conoscerti. Malgrado le sofferenze, la tua forza era fuori dal comune. Sempre allegro, ironico e innamorato del tuo Napoli. Hai lottato fino alla fine e sei andato via stringendo la mano della tua mamma e del tuo papà. Perdonaci Gabriel, per non aver saputo fare di più e aiuta la tua famiglia dilaniata dal dolore. Io continuerò a lottare anche per te!”.

“Il piccolo Gabriel ha bisogno delle vostre preghiere”, scriveva sempre Marilena Natale l’altro giorno sul social. Il bimbo di Afragola aveva infatti visto per sue condizioni peggiorare. Questa notte, poi, il triste epilogo.