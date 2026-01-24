Agguato al figlio del boss dei Quartieri Spagnoli, scarcerato il baby ras

PUBBLICITÀ

Guerra ai Quartieri Spagnoli, scarcerato il baby pistolero Emanuele Criscuolo (destra in foto). Dopo la condanna a sei anni in appello (rispetto ai nove anni in primo grado), il giovane, che rispondeva degli spari contro Pietro Savio (figlio dell’ex boss Mario detto ‘o bellill’) avvenuti nel giugno 2024, ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli di poter scontare la pena in una comunità terapeutica.

Accolta dunque l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, che ha convinto i giudici che fossero ormai attenuate le esigenze cautelari. Criscuolo si era reso protagonista del raid insieme a Vincenzo Egidio e Salvatore Marramao, entrambi condannati a nove anni.

Ai tre veniva contestato il tentato omicidio e il porto abusivo di arma da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso. A Pietro Savio, invece, era contestato il reato – anch’esso aggravato dal metodo mafioso – connesso all’uso dell’arma con la quale si era difeso in quell’occasione.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla DDA partenopea, i tre avrebbero tentato di uccidere Savio per non sottostare alle sue richieste: in sostanza sarebbe stato imposto loro il pagamento di una tangente in relazione alle loro attività illecite, verosimilmente lo spaccio di droga che, secondo le informative, Egidio e Criscuolo avrebbero gestito nella zona.