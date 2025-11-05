Centrato da 3 colpi nell’agguato a Mugnano, Cipressa lotta tra la vita e la morte

PUBBLICITÀ

Poco dopo le 15:30, Giuseppe Cipressa ha subito un agguato in via Luca Giordano a Mugnano. I carabinieri della compagnia di Marano e i militari della locale stazione sono arrivati in seguito al raid armato condotto ai danni del 64enne. Da una prima ricostruzione ignoti, a bordo o in sella di un mezzo non meglio specificato, si sarebbero avvicinati all’ex reggente del clan Amato-Pagano per poi sparare.

L’uomo è stato ferito alla clavicola, all’orecchio e al torace ed è stato trasferito dal 118 all’ospedale di Giugliano in codice rosso. La vittima é attualmente ricoverata in pericolo di vita: la prognosi è riservata. Conosciuto nell’ambiente con il soprannome Peppaccio, Cipressa era a bordo della propria auto quando è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola.

Le immagini dell’agguato contro Giuseppe Cipressa

L’arresto di Peppaccio

Nel febbraio 2017 i carabinieri di Castello di Cisterna lo arrestarono a Recale. Sulle sue tracce si gettarono i militari dell’Arma dopo che sfuggì ad una precedente retata. Conosciuto come Peppaccio, Cipressa è stato un elemento di spicco del clan Amato-Pagano. Il fuggitivo venne scovato in un appartamento in via Firenze. Cipressa non oppose resistenza, infatti, si consegnò spontaneamente nelle mani delle forze dell’ordine. Nell’operazione fu anche utilizzato un elicottero.