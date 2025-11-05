PUBBLICITÀ
HomeCronacaCentrato da 3 colpi nell'agguato a Mugnano, Cipressa lotta tra la vita...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Centrato da 3 colpi nell’agguato a Mugnano, Cipressa lotta tra la vita e la morte

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Spari contro l'ex ras degli Amato-Pagano, i dettagli sull'agguato a Mugnano. Peppaccio Cipressa
Giuseppe Cipressa, alias Peppaccio
PUBBLICITÀ

Poco dopo le 15:30, Giuseppe Cipressa ha subito un agguato in via Luca Giordano a Mugnano. I carabinieri della compagnia di Marano e i militari della locale stazione sono arrivati in seguito al raid armato condotto ai danni del 64enne. Da una prima ricostruzione ignoti, a bordo o in sella di un mezzo non meglio specificato, si sarebbero avvicinati all’ex reggente del clan Amato-Pagano per poi sparare.

L’uomo è stato ferito alla clavicola, all’orecchio e al torace ed è stato trasferito dal 118 all’ospedale di Giugliano in codice rosso. La vittima é attualmente ricoverata in pericolo di vita: la prognosi è riservata. Conosciuto nell’ambiente con il soprannome Peppaccio, Cipressa era a bordo della propria auto quando è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola.

PUBBLICITÀ

Le immagini dell’agguato contro Giuseppe Cipressa

L’arresto di Peppaccio

Nel febbraio 2017 i carabinieri di Castello di Cisterna lo arrestarono a Recale. Sulle sue tracce si gettarono i militari dell’Arma dopo che sfuggì ad una precedente retata. Conosciuto come Peppaccio, Cipressa è stato un elemento di spicco del clan Amato-Pagano. Il fuggitivo venne scovato in un appartamento in via Firenze. Cipressa non oppose resistenza, infatti, si consegnò spontaneamente nelle mani delle forze dell’ordine. Nell’operazione fu anche utilizzato un elicottero.

Agguato contro gli Amato-Pagano, colpito ‘Peppaccio’ Cipressa

Nuovo processo d’appello per l’ex reggente degli Amato-Pagano

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati