La rivincita di Albiol e la beffa Modric, quando Adl disse: “Se vuole andare via mi fa solo una cortesia”

Sono stati protagonisti delle partite di Champions, portando il Real Madrid ed il Villareal a sconfiggere rispettivamente Chelsea e Bayern Monaco. Stiamo parlando di Luka Modric e Albiol. Modric con un assist fantastico per Rodrigo ha dato il via alla rimonta dei Blancos, mentre l’ex capitano del Napoli ha guidato con la solita maestria la difesa spagnola contro la forza corazzata tedesca.

Modric poteva indossare la maglia azzurra, come rivelato da Pier Paolo Marino, ex Dg azzurro. Correva l’anno 2006, era il 30 settembre e gli azzurri sfidavano nella quinta giornata di campionato lo Spezia in trasferta. Il match terminò 0-1 per il Napoli grazie al colpo di testa di Paolo Cannavaro ma sulle tribune dello stadio ligure, per la prima volta dall’inizio della Serie B, mancava Pierpaolo Marino. Il dirigente partenopeo infatti era partito in gran segreto per Zagabria per trattare un 21enne di belle speranze, il suo nome? Luka Modric. Il croato, di cui si parlava molto bene già in quegli anni, era nel mirino di diversi club. L’ok di De Laurentiis e di Reja (determinante fu soprattutto quest’ultimo per le grandi conoscenze che aveva il tecnico con osservatori molto vicini alla Dinamo Zagabria) fece partire immediatamente Marino il quale, mise sul piatto ben 5 milioni di euro per strappare il regista alla squadra croata. L’accordo sembrava essere ormai raggiunto quando, all’ultimo momento, i dirigenti della Dinamo, forti dell’interesse di altri club, alzarono l’asticella del prezzo da 5 a 8 milioni. La cosa non andò giù ne’ a Marino ne’ a De Laurentiis che decisero di abbandonare l’affare definitivamente. Fu davvero un gran peccato perchè immaginate se l’anno dopo, in quella famosissima presentazione, affianco ad Hamsik e Lavezzi ci fosse stato anche Luka Modric, niente male per una neopromossa! Ad ogni modo, il centrocampista, ora in forza al Real Madrid, fu acquistato dal Tottenham per una cifra intorno ai 20 milioni di euro nell’estate del 2008. “Avevo preso Lewandowski e Modric? Sì, ne ho parlato tante volte, anche Huntelaar che però non volle venire in Serie C, si stava già affacciando all’Under 21. Modric andrai a trattarlo a Zagabria per 8 milioni però non c’erano garanzie per poterlo lasciare lì e poi riportarlo a Napoli in caso di promozione in Serie A”.

Albiol si è preso una grande rivincita. Adl aveva detto quando decise di non andare via: “Su Manolas stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia”.