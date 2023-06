Allarme mare sporco, chiazze di schiuma bianca in acqua sul litorale di Posillipo

PUBBLICITÀ

È partita ufficialmente la stagione estiva che quasi sempre fa rima con “mare” che però, a Napoli, nonostante la geografia, è sempre più un miraggio. Le acque infatti appaiono sempre più sporche.

Allarme mare sporco a Napoli, schiuma in acqua a Posillipo

Sul litorale di Posillipo, come ogni estate, è scattato l’allarme “mare sporco”. Diversi cittadini hanno segnalato presenza di schiuma bianca al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo allertato la Capitaneria di Porto e l’Arpac che dovrà monitorare la situazione” – ha dichiarato Borrelli assieme al consigliere municipale di Europa Verde Lorenzo Pascucci – . E’ un problema che si ripete ogni estate ed è per questo che è ancora più preoccupante. La Capitaneria dovrà vigilare sul fenomeno del diportismo selvaggio e incontrollato e il comune di Napoli sugli scarichi abusivi che ancora infestano la costa. Il nostro mare va tutelato e salvaguardato e chi inquina deve essere punito in maniera esemplare”.

