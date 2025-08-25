Allergia dopo la tac, la giovane avvocatessa muore dopo la laurea

PUBBLICITÀ

Leticia Paul è morta dopo aver effettuato una Tac. Probabilmente causare il decesso dell’avvocata 22enne sarebbe stato uno shock anafilattico, che l’ha colpita mentre stava effettuando l’esame di routine. Il personale medico ha cercato di salvarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta dopo 24 ore.

È accaduto a Alto Vale nello stato brasiliano di Rio do Sul. A raccontare il tragico episodio è la zia di , vittima di una letale reazione allergica dopo aver effettuato una Tac, effettuata tramite mezzo di contrasto. Lo riporta il quotidiano locale G1.

Leticia si era appena laureata

Leticia, appena laureata in giurisprudenza al Colégio Sinodal Ruy Barbosa. Iscritta a un corso post-laurea in giurisprudenza immobiliare, la 22enne era in ospedale per un controllo per i calcoli renali. La reazione fatale è stata scatenata dal mezzo di contrasto iodato iniettato prima della Tac, una sostanza normalmente sicura: la reazione allergica fatale.

Il Colégio Sinodal Ruy Barbosa ha espresso il proprio cordoglio e solidarietà alla famiglia e agli amici della giovane Leticia: “Esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento di dolore, augurando conforto e forza a tutti coloro che le hanno voluto bene”. Anche l’Alto Vale Regional Hospital ha diffuso una nota in cui si dice “rammaricato per questa grave perdita” e ribadisce l’impegno verso “l’etica, la trasparenza e la sicurezza dei pazienti”.