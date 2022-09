Allerta meteo in provincia di Napoli, 3 sindaci chiudono le scuole

Domani le scuole resteranno chiuse a Pozzuoli e Quarto, infatti, circa un’ora fa i sindaci hanno firmato le ordinanze.

“𝗜𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗲̀ 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶, 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟲 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼, 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗶𝗱𝗼. 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗹𝗮 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝘂𝘀𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲 𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶, 𝗼𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼, 𝗢𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗩𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗴𝗻𝗲”, ha scritto il sindaco Gigi Manzoni.

Analoga decisione è stata presa a Quarto dal sindaco Antonio Sabino: “La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania per la giornata di domani, venerdì 16 settembre. Pertanto, le scuole di ogni ordine e grado insistenti su tutto il territorio comunale resteranno chiuse”.

“Per le previste condizioni metereologiche avverse e in considerazione dell’allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania, è disposta per domani, venerdì 16 settembre, la chiusura in via cautelare: delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al fine di limitare la circolazione dei mezzi privati o pubblici per il trasporto dei minori verso e dalle scuole, del Cimitero Comunale, delle aree verdi”, questa la decisione presa dal sindaco di Monte di Procida.

LE SCUOLE APERTE A NAPOLI, PARCHI CHIUSI

Resteranno chiusi a Napoli i parchi cittadini nella giornata di venerdì 16 settembre. Questa la decisione del Comune in virtù dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e valido a partire dalle 21 di oggi giovedì 15 settembre per le 24 ore successive. Le scuole invece resteranno aperte.

I dettagli sull’allerta meteo della Protezione civile

Fenomeni rilevanti: precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Livello di allerta: Arancione (moderata) Tipologia di rischio: idrogeologico diffuso e idraulico localizzato Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

– Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; – Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; – Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

– Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; – Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli.