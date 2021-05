Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Mobile, dei Nibbio e di un’Unità Cinofila anti-esplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controlli del territorio a in corso Italia, largo Beato Gaetano Enrico e al Rione dei Fiori.

Nel corso dell’attività identificate 130 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e controllati 82 veicoli, di cui 17 sottoposti a sequestro amministrativo e uno sequestrato ai fini della successiva confisca. Inoltre, contestate 23 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo, per mancanza di revisione e mancata copertura assicurativa.

Infine, denunciate due persone per guida senza partente poiché mai conseguita

Potrebbe interessarti anche

Controlli. Polizia Stradale di Napoli, 204 multe col dispositivo intelligente: velocità, cinture di sicurezza e guida col cellulare

Le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei Reparti dipendenti, hanno svolto controlli lungo le arterie della provincia per l’accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità. Predisponendo posti di controllo con l’utilizzo di apparecchiatura TELELASER di ultima generazione. L’apparecchio consente il rilevamento della velocità sia in avvicinamento che in allontanamento. Offrendo all’operatore la possibilità di accertare anche le infrazioni delle norme sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e del telefono cellulare. L’attività posta in essere dalla Polizia Stradale la scorsa settimana ha prodotto 204 accertamenti di infrazioni. Ai sensi dell’art 142 del C.d.S., parte delle quali contestate nell’immediatezza.