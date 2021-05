In molti aspettano il ponte del primo maggio per concedersi delle ore di relax insieme alla famiglia. Tanti altri sperano invece di potersi godere una giornata all’aria aperta, approfittato magari di temperature meno rigide e più in linea con la stagione.

A togliere ogni dubbio il noto meteorologo Matteo Giuliacci, che sul proprio sito riporta nel dettaglio il meteo per i prossimi giorni. Oggi, sabato 1 maggio, sarà una “giornata caratterizzata da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia”. Questa mattina a farla da padrone è stato il cielo prevalentemente coperto, con le temperature minime attestate attorno ai 17 gradi. Qualche pioggia prevista nel pomeriggio, così come in serata. Le temperature massime non supereranno i 22 gradi.

Previsioni meteo Napoli per Domenica 2 Maggio: Giornata che vede un miglioramento del tempo con poche nubi di passaggio. Dalle prime ore del mattino avremo un cielo poco nuvoloso, poi nubi sparse. Le temperature minime si attesteranno intorno a 15 gradi, mentre le massime i 18; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo Napoli per Lunedi 3 Maggio: Giornata all’insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Assenza di precipitazioni. Seguici nei prossimi articoli per gli approfondimenti dei giorni a seguire.