Alunne molestate a Castellammare, bidello condannato a 4 anni

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Quattro anni e mezzo di reclusione al bidello ritenuto responsabile di avere molestato sessualmente 2 alunne. Questa è la sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata che ha visto condannato anche il Ministero dell’Istruzione a risarcire le vittime difese dagli avvocati Salvatore Esposito, Gianluca Di Lorenzo ed Enrico Alfano.

Le molestie risalgono al maggio 2024 e vennero commesse, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri e dei finanzieri (coordinati dal sostituto procuratore Ugo Spagna e dal procuratore Nunzio Fragliasso), ai danni di due alunne di 14 anni del liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia.

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Una sarebbe stata baciata dal collaboratore scolastico, oggi 62enne, il quale avrebbe poi tentato di fare lo stesso con l’altra. Le due ragazzine non denunciarono l’accaduto ma tutto avvenne praticamente alla luce del sole, dinnanzi ad altri alunni che ne parlarono in chat. La notizia giunse all’orecchio dei genitori i quali decisero di andare a presentare denuncia.