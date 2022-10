Anche un bar di Napoli tra i migliori 50 al mondo: “Stile, tradizione ed ospitalità”

‘The World’s 50 Best Bars‘, la classifica che premia i migliori 50 bar del mondo, vede tra i nomi della sua lista: L’antiquario il prestigioso bar napoletano. Sono tre le città italiane premiate dalla prestigiosa classifica: Roma, Milano e Napoli. I locali delle tre città compaiono di fianco a grandi città statunitensi, capitali europee, località del Medioriente ed asiatiche.

Quali sono le città con i migliori bar al mondo?

Tra le città maggiormente presenti nella classifica da intenditori vi sono Londra, con 5 locali, e New York con 6. Molto presente anche il Sudamerica che con la “copiosità” di locali di Mexico City e Buenos Aires, seguite da Lima e Cartagena. Molto presente anche l’Asia con Bangkok, Tokyo, New Delhi e Hong Kong. Presente anche Stoccolma, Dubai, Atene e le spagnole Madrid e Barcellona. Quest’ultima ha infatti vinto il primo posto, ospitando il miglior bar del 2022.

Il “tridente italiano”

Tre i locali italiani: il 1930 di Milano, il Dring Kong di Roma e L’Antiquario di Napoli. Questi i tre bar italiani migliori nel mondo. Grande soddisfazione per il mondo del turismo e dell’enogastronomia d’Italia, che “piazza” sul podio dei 50 migliori al mondo ben tre locali.

L’elogio a Napoli e al suo bar: ‘L’Antiquario’

L’Antiquario si posizione 46esimo e di lui gli esperti dicono: “Dietro le sue porte pittoresche in legno L’antiquario vanta un allure internazionale“. La descrizione del locale parte infatti già dagli esterni “situato tra le boutique e negozi tradizionali delle vivaci strade di Napoli” omaggiando non solo il bar ma anche la città che lo ospita.

Ad esser stato omaggiato infatti non è solo il locale in se ma anche “l’innata ospitalità napoletana del team” che si mescola in un unione vincente con gli arredi particolari e con “lo stile e la competenza” del personale. “Allo stesso modo sofisticato ma che fa cenno col capo alla tradizione, i bartender vestiti di bianco aprono la porta ai clienti/ospiti che per entrare in questo così intimo bar bussano il campanello“. Atmosfera più che approvata insomma quella dell’Antiquario. Vincente anche la scelta del menù anch’egli con sofisticatezza si “muove” tra drink internazionali o liquori della tradizione Napoletana.