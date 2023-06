Ancora un agguato a Napoli, giovane centrato da colpi di pistola a Ponticelli

Notte da fare west nella zona tra Poggioreale e la periferia est di Napoli. Ieri sera nella tarda serata, da poco passate le ore 23.00 i carabinieri sono stati allertati dal pronto intervento del 112, per rilevare un caso di ferimento da arma fuoco, l’uomo era giunto autonomamente nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Poco prima, infatti, un 53enne di Poggioreale, già noto alle forze dell’ordine, era arrivato in ospedale perché ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora in corso di verifiche, pare che la vittima, verso le 20, mentre era a piazza Francesco Coppola nel quartiere Poggioreale sia stato colpito da un proiettile vagante. Per il 53enne l’episodio non ha riportato gravi risvolti è stato dimesso con una diagnosi di ferita d’arma da fuoco, che ha interessato la zona del muscolo del terzo medio laterale della coscia destra, guaribile in 10 giorni. Le indagini sono tutt’ora in corso e condotte dai militari dell’Arma della compagnia di Napoli-Poggioreale, impegnati a ricostruire l’accaduto, i motivi alla base degli spari e da dove provenissero i proiettili.

PUBBLICITÀ