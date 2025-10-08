Andrea Mellone morto in un incidente a 17 anni, un video riapre il caso

Un filmato inedito riaccende i dubbi sulla morte di Andrea Mellone, il 17enne figlio dell’attore e cantante Genny Mellone, deceduto la sera del 1° febbraio 2024 a Chiaiano. Il ragazzo, in sella al suo scooter lungo via dei Ciliegi, perse improvvisamente il controllo del mezzo e finì contro un palo della luce. Morì poco dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli. La ricostruzione dell’incidente non ha mai convinto la famiglia. Nel nuovo video – in possesso del padre – non si vede l’impatto, ma si nota un comportamento insolito del giovane: Andrea appare agitato e accelera, mentre dietro di lui un’auto procede a distanza ravvicinata e a velocità sostenuta. Restano quindi zone d’ombra sulla dinamica.

Già nelle prime fasi delle indagini era stata ipotizzata la presenza di un secondo veicolo, mai però identificato. Nei giorni successivi alla tragedia, il padre aveva lanciato un appello: “Non cerchiamo vendetta, ma solo la verità”, chiedendo a chiunque avesse visto qualcosa di farsi avanti. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, che da tempo segue il caso: “È giusto – ha affermato – che, alla luce di questi nuovi elementi, si proceda con ulteriori accertamenti. Se non si è trattato di un semplice incidente, ma di qualcosa di più grave, è necessario che venga alla luce”.