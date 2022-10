Anguissa, ipotesi grave infortunio: si teme stiramento dei flessori

Possibile tegola in casa Napoli dopo la vittoria di ieri sera in Champions League contro l’Ajax. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, per Andre Zambo Anguissa di teme infatti uno stiramento ai flessori o comunque un problema muscolare che lo costringerà a saltare varie partite. Il giocatore svolgerà comunque test nelle prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Ansia in casa Napoli per le condizioni di Anguissa

Sui social il centrocampista ha spiegato che tutto dipenderà dagli esami che svolgerà nelle prossime ore, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che “si teme uno stiramento ai flessori o comunque un problema muscolare che lo costringerà a saltare varie partite”.

Spalletti ne ha parlato, legando il suo infortunio anche al primo gol dell’Ajax: “È da valutare bene, ha sentito tirare, è la sintesi di ciò che abbiamo detto sulla Champions League, non siamo riusciti a buttare la palla fuori con lui infortunato. Hanno trovato il vantaggio a metà in campo e sono entrati in porta. La Champions è questa qui, sono i dettagli a fare la differenza. Se concedi una pressione e dai la possibilità ad uno libero di arrivare in vantaggio, loro lo fanno valere fino al limite dell’area”.