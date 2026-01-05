Ansia a Volla per Salvatore, del 45enne non si hanno tracce da giorni

PUBBLICITÀ

Ansia a Volla per Salvatore Grimaldi. Il 30 dicembre scorso, il 45enne si è allontanato da casa a bordo della sua Fiat Punto rossa e da allora nessuno lo ha più visto e sentito.

Sui social è stata quindi diffusa la notizia della sua scomparsa nella speranza di riuscire a ritrovarlo.

Tra i vari appelli c’è quello dell’associazione Penelope diffusa sui social. Salvatore è alto 1,73 cm, ha diversi tatuaggi su braccia, gambe e schiena, il giorno in cui è scomparso indossava un jeans, una felpa e un giubbino nero.

Se qualcuno lo ha visto o ha informazioni utili per ritrovarlo, è pregato di contattare il seguente numero: 351 415 5363. Oppure contattare il 112.