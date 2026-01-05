PUBBLICITÀ
HomeCronacaAnsia a Volla per Salvatore, del 45enne non si hanno tracce da...
CronacaCronaca locale

Ansia a Volla per Salvatore, del 45enne non si hanno tracce da giorni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Ansia a Volla per Salvatore, del 45enne non si hanno tracce da giorni
Ansia a Volla per Salvatore, del 45enne non si hanno tracce da giorni
PUBBLICITÀ

Ansia a Volla per Salvatore Grimaldi. Il 30 dicembre scorso, il 45enne si è allontanato da casa a bordo della sua Fiat Punto rossa e da allora nessuno lo ha più visto e sentito.

Sui social è stata quindi diffusa la notizia della sua scomparsa nella speranza di riuscire a ritrovarlo.

PUBBLICITÀ

Tra i vari appelli c’è quello dell’associazione Penelope diffusa sui social. Salvatore è alto 1,73 cm, ha diversi tatuaggi su braccia, gambe e schiena, il giorno in cui è scomparso indossava un jeans, una felpa e un giubbino nero.

Se qualcuno lo ha visto o ha informazioni utili per ritrovarlo, è pregato di contattare il seguente numero: 351 415 5363. Oppure contattare il 112.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati