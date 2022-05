Lutto tra Napoli e Caserta, nonno Antonio muore dopo la scomparsa

Antonio Liguori è stato ritrovato morto nella zona rurale di Orta di Atella: la notizia è stata diffusa in anteprima da Nano.tv. Lo scorso 2 maggio l’allarme venne dato dai familiari che hanno condiviso la foto dell’anziano e l’appello destinato ad amici e conoscenti. L’annuncio venne diffuso anche nei Comuni limitrofi della provincia di Napoli.

Antonio Liguori: l’identikit di Chi l’ha visto?

Età: 85

Statura:170

Occhi:castani

Capelli:bianchi

Scomparso da: Orta di Atella (Caserta)

Data della scomparsa da casa :02/05/2022

Antonio Liguori, 85 anni, viveva a Orta di Atella (Caserta). Il 2 maggio intorno alle 13 è uscito per andare a comprare un po’ di fertilizzante per le sue piante. Si era allontanato in sella alla sua bicicletta tipo Graziella di colore nero, come faceva spesso. Intorno alle 14 le nipoti lo hanno notato in zona ma poi non ha più fatto rientro a casa.