Antonio Toela, è lui il re partenopeo degli eventi esclusivi

Le luci della ribalta per il party più ricercato, il matrimonio più invidiato, per la festa mozzafiato, il nome può essere solo ed esclusivamente, il suo. Non esiste l’impossibile, del resto nel “regno Toela“, i desideri diventano davvero realtà e ogni evento è cucito a misura sui sogni dei festeggiati; ogni pazzia legge da applicare, ogni desiderio impensabile, prende vita! E allora ecco performers con abiti mozzafiato, festeggiati che calano dal cielo, torte volanti con tanto di riflettori e luci strabilianti. Tutto si può con il terribile Toela.

Il richiestissimo planner partenopeo Antonio Toela offre un grande bagaglio di fantasia ed un ventaglio di scelte di lusso, tra i suoi grandi marchi proposti e sponsor dei lussuosissimi eventi di sua produzione, nomi come Punto Nave, Casa Infante, Leopoldo, Poppella, Backery and Love, Sorbillo, Royal Beef e tanti altri.

Non ultime le testimonianze e le partecipazione ai suoi eventi con artisti nazionali ed internazionali come, Jimmy Sax, Low Deep T, Stefano de Martino, Fabrizio Corona, Federico Fashion Style.

Antonio Toela dunque è l’apprezzatissimo fenomeno seguito da milioni di ammiratori anche sui social, proprio per le realissime histories dei backstage, i suoi “dietro le quinte” sono leggenda rendendo il sogno una realtà, passo dopo passo, trasformando il pensiero in qualcosa di vero e vivo.

I successi come event planner, i suoi million party come Primiere Creator per ogni evento, per ogni festeggiato la sua festa prestabilita, per ogni richiesta il suo impeccabile stile fatto di eccesso, glamour, e fashionismo. Ne è stata testimonianza la sua ultima creatura:“Tropical Party”. Proprio ieri, il 14 Aprile 2022 presso il White Pearl Event di Casoria. Più di cinquecento gli invitati al 40esimo compleanno di Francesca (socia del locale stesso) la quale è stata accolta da Antonio Toela e dai suoi ospiti, sbocciando tra i petali di un enorme fiore di ibisco contornata da fiamme e coriandoli ed infine grandi effetti speciali, facendo il suo ingresso proprio come Madre Natura.

(Fotografie di Ylenia Montesarchio)

Non sono mancati i corner più famosi dei salotti partenopei, con tanto di accompagnamento musicale del grande Low Deep T e contornata da artisti come Valentina Stella, Franco Ricciardi, Dj Gigi Soriani, Gigio Rosa e molti altri.

Toela conclude lasciando tutti a bocca aperta per il momento torta: un enorme albero di banano che gira su se stesso e ricoperto da milioni di bignè montati, arriva live da un elegantissimo team di pasticcieri.

Insomma ancora una volta una standing ovation per il grande Event Creator Antonio Toela.