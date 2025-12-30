PUBBLICITÀ
“Aperi Pre Celebration 2026”, grande aperitivo della Vigilia al Porto di Baia

Antonio Mangione
Ultima modifica:
Bacoli si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con “Aperi Pre Celebration 2026”, l’evento musicale che animerà il Porto di Baia nella giornata di mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 14:00.
Un appuntamento pensato per cittadini, visitatori e turisti, che trasformerà uno dei luoghi più suggestivi del territorio in una grande festa a cielo aperto, tra musica, luci e un’atmosfera elegante e coinvolgente, perfetta per salutare l’arrivo del 2026.

Protagonisti del pomeriggio saranno diversi DJ set che accompagneranno il pubblico con sonorità selezionate, creando un’esperienza musicale dinamica e trasversale, capace di coinvolgere diverse generazioni.
L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi e di fine anno promossi sul territorio dall’amministrazione comunale di Bacoli, con il sostegno e il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare Bacoli come polo culturale e turistico, in un percorso di crescita e partecipazione che guarda al futuro.
Aperi Pre Celebration 2026 è molto più di un evento musicale: è un momento di condivisione, di comunità e di festa, che celebra Bacoli, il suo mare e la sua capacità di accogliere.

