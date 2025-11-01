PUBBLICITÀ
"Appartengo al clan", minacciò commerciante a Casoria: arrestato

Gianluca Spina
"Appartengo al clan", minacciò commerciante a Casoria: arrestato
I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e della compagnia di Casoria hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso. In particolare l’indagato, il giorno 7 agosto scorso, avrebbe minacciato il titolare di un esercizio commerciale per avere tenuto un comportamento ritenuto irriguardoso, evocando la sua appartenenza a organizzazioni criminali operanti in Casoria e Afragola.

